В Беларуси объявили в розыск жителя Крыма из-за взрывов на аэродроме в Мачулищах

По данным правоохранителей, мужчина может быть причастен к диверсии на аэродроме "Мачулищи".

Белорусские силовики ищут 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца, подозреваемого в причастности к взрывам на военном аэродроме "Мачулищи" 26 февраля.

Об этом пишет белорусское издание "Зеркало".

"По рабочим чатам сотрудников автопарков в Гомеле раскинули ориентировку с фото, развешивать пока не стали, — рассказал читатель со ссылкой на своих знакомых. — Это присылали не только им, и медикам сообщали, и маршрутчикам государственным. Сказали проявлять бдительность", — рассказал собеседник изданию.

Минское районное управление внутренних дел разыскивает мужчину по подозрению в совершении "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля".

Удар по белорусскому аэродрому "Мачулищи"

В Беларуси 26 февраля прогремели взрывы на военном аэродроме "Мачулищи" – значительные повреждения получил самолет дальнего радиолокационного отслеживания А-50У воздушно-космических сил РФ, координировавший запуски крылатых ракет по Украине.

Пока известно, что военный объект был атакован дронами, к взрывам могут быть причастны местные партизаны.

В понедельник, 27 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел срочное совещание с силовиками. В ходе совещания Лукашенко не назвал конкретные причины собрания, однако он призвал усилить меры безопасности на приграничных территориях Беларуси.

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