В Беларуси ограничили въезд в одну из областей, граничащую с Украиной

Беларусь ограничила въезд в три района пограничной с Украиной области.

Беларусь ограничила въезд в пограничную полосу в трех районах Гомельской области вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает "Белта" со ссылкой на постановление Совета Министров РБ.

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение пограничной полосой в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", — говорится в документе.

Как говорится в постановлении, временные ограничения не распространяются на физических лиц, направляющихся к пограничной полосе для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно, к близким родственникам и обратно. В исключительных случаях такое разрешение может предоставить председатель Государственного пограничного комитета или уполномоченное им должностное лицо.

Встреча Путина с Лукашенко и движение техники по территории Беларуси

19 декабря в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прибыл российский диктатор Путин.

По данным Института изучения войны, непосредственное участие Беларуси в войне против Украины – маловероятно. Лукашенко, скорее всего, отказал Путину в дальнейших интеграционных уступках.

20 декабря мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" сообщила, что российские оккупанты перевозят танки, грузовики и свой личный состав с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг — ближе к границе с Украиной.

Украинские пограничники не фиксируют резкое увеличение военной техники и оккупантов на украинско-белорусской границе. Ситуация там остается контролируемой, а граница максимально усилена.

Читайте также: