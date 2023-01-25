В Беларуси оккупанты подняли в воздух разведывательный самолет

Утром среды, 25 января, на территории соседней Беларуси оккупанты подняли в воздух разведывательный самолет.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"08:35. Аэродром Мачулищи. Взлет ДРЛО А-50В ВКС РФ", — пишут наблюдатели.

К слову, российский самолет ДРЛО А-50У – это воздушное судно, которое помогает наводить цели для атак.

Напомним, наблюдатели сообщали, что в Беларуси в ближайшие дни ожидаются активные полеты авиации в рамках совместных лётно-тактических учений РФ и РБ. Аналитики считают, что возможно активное перемещение армии Беларуси в районе Слонима в связи с проведенными на базе 11-й механизированной бригады мерами по приведению в готовность подразделений обеспечения.

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