В Беларуси оппозиционное издание Tut.By и его новое медиа Zerkalo.io признали "экстремистскими"

Иск в суд подало белорусское МВД.
В Беларуси портал Tut.By, а также запущен командой медиаресурс Zerkalo.io признали "экстремистскими".
Об этом на своем сайте сообщил Zerkalo.io.
Решение принял минский Центральный суд. Отмечается, что суд рассматривал иск белорусского Министерства внутренних дел.
"Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY и Zerkalo.io (порталы, а также аккаунты в Telegram, Viber, Twitter,« ВКонтакте»,« Одноклассниках»и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo ", — говорится в сообщении.
После внесения в специальный список распространение материалов указанных ресурсов будет административным нарушением. Впрочем, редакция Zerkalo.io, которая находится за границей, планирует обжаловать решение.
К слову, в мае в Беларуси задержали сотрудников крупнейшего в стране оппозиционного СМИ — интернет-портала TUT.BY. Дома у журналистов и редакторов, а также в редакции, провели обыски. Позже в Мининформации сообщили, что TUT.BY заблокирован за "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций". Часть бывшей команды TUT.BY запустила новое медиа Zerkalo.io 8 июля.
Как сообщалось, к сотрудникам белорусского издания "Наша Нива" пришли с обыском. Позже министерство информации Беларуси сообщил, что заблокировало сайт "Нашей Нивы" по представлению Генпрокуратуры в связи с размещением запрещенной информации.