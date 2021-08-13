В Беларуси оппозиционное издание Tut.By и его новое медиа Zerkalo.io признали "экстремистскими"

Иск в суд подало белорусское МВД.

В Беларуси портал Tut.By, а также запущен командой медиаресурс Zerkalo.io признали "экстремистскими".

Об этом на своем сайте сообщил Zerkalo.io.

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Решение принял минский Центральный суд. Отмечается, что суд рассматривал иск белорусского Министерства внутренних дел.

"Экстремистскими материалами признаны информационная продукция TUT.BY и Zerkalo.io (порталы, а также аккаунты в Telegram, Viber, Twitter,« ВКонтакте»,« Одноклассниках»и TikTok), а также логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo ", — говорится в сообщении.

После внесения в специальный список распространение материалов указанных ресурсов будет административным нарушением. Впрочем, редакция Zerkalo.io, которая находится за границей, планирует обжаловать решение.

К слову, в мае в Беларуси задержали сотрудников крупнейшего в стране оппозиционного СМИ — интернет-портала TUT.BY. Дома у журналистов и редакторов, а также в редакции, провели обыски. Позже в Мининформации сообщили, что TUT.BY заблокирован за "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций". Часть бывшей команды TUT.BY запустила новое медиа Zerkalo.io 8 июля.

Как сообщалось, к сотрудникам белорусского издания "Наша Нива" пришли с обыском. Позже министерство информации Беларуси сообщил, что заблокировало сайт "Нашей Нивы" по представлению Генпрокуратуры в связи с размещением запрещенной информации.

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