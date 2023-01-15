В Беларуси перед совместными учениями срочно модернизируют казармы для российских лётчиков

К приему россиян готовят объект на военном аэродроме, активно используемом авиацией ВС РФ для пусков ракет по Украине.

Перед началом совместных летно-тактических учений вооруженных сил Беларуси и России, которые состоятся с 16 января по 1 февраля, на аэродроме в Лунинце заканчивают модернизацию казарм для российских военных.

Как сообщает издание "Медиа-Полесье", работы ведутся под наблюдением вооруженных людей.

Для обустройства казармы белорусские строительные организации используют современные материалы и оборудование. При входе на строительство у всех работающих на объекте изымают телефоны.

Кроме того, при въезде на военную базу полностью перестроена подъездная дорога, для ее расширения даже вырубали столетние деревья.

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Известно, что в феврале-апреле 2022 г. военный аэродром в Лунинке активно использовался авиацией ВС РФ для осуществления пусков ракет по Украине. На пике активности использования аэродрома было несколько десятков самолетов Су-25 и Су-24, а также ЗРК С-300/400. В начале апреля самолеты РФ покинули аэродром.

В ходе совместных учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси.

Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Павел Муравейко заявил, что учения будут носить исключительно оборонительный характер.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что под видом проведения общих учений Россия наращивает авиационную компоненту в Республике Беларусь.

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