В Беларуси планируют признать полк Калиновского террористической организацией

Генеральная прокуратура обвиняет формирование в вербовке граждан Беларуси и этнических белорусов.
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед направил в суд заявление о признании белорусского добровольческого формирования ВСУ "Полк имени Кастуся Калиновского" террористической организацией.
Об этом идет речь на сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Там заявили, что это формирование создано весной 2022 года в Киеве, как утверждают, "бывшими участниками белорусских радикальных националистических группировок, футбольных ультрас, бывшими военнослужащими, а также лицами, принимавшими активное участие в массовых беспорядках 2020-2021 годов на территории Республики Беларусь".
Генеральная прокуратура обвиняет формирование в вербовке граждан Беларуси и этнических белорусов, проживающих за границей и негативно относящихся к руководству самопровозглашенной власти и страны-террористки РФ, для участия в боевых действиях на территории Украины против ВС РФ, подготовку сил и средств вроде бы для захвата власти в Республике Беларусь вооруженным способом.
Более того, на сайте генпрокуратуры говорится, что "полк является курируемой организацией и финансируемой властями некоторых иностранных государств, в частности их специальными и разведывательными службами, поддерживает связь с зарубежными организациями экстремистского характера".
Напомним, представитель Ассоциации белорусских добровольцев Андрей Кушнеров рассказал, сколько белорусов сражаются на стороне Украины.
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