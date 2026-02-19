В Беларуси под видом проверки боеготовности продолжается массовая мобилизация

Белорусские войска

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко начал массовый призыв офицеров запаса и резервистов, который проводится в сжатые сроки и с многочисленными нарушениями.

Об этом сообщил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко для КИЕВ24.

Павел Латушко заявил, что под видом внезапной проверки в стране фактически происходит скрытая мобилизация. Во время нее игнорируются какие-либо социальные или медицинские основания для отсрочки.

«Повестки, например, поступают в 8:00 утра — приносят повестку, а говорят прибыть к месту службы до 9:00 утра. Или вечером приходит повестка в 22:00, а утром к 8:00 нужно прибыть в совсем другой город Беларуси. То есть действительно сейчас идет массовый призыв. Сейчас никакие отказы не принимаются, всех берут под ружье, на месяц, на два. И еще забирают мобильные телефоны, то есть даже связи с родственниками нет», — объяснил Павел Латушко.

Латушко также обратил внимание на вопиющее несоответствие между официальными отчетами Министерства обороны Беларуси и реальным положением дел. Он отметил, что пока министр Виктор Хренин докладывает Лукашенко о «песнях и танцах», с которыми резервисты якобы идут на службу, независимые СМИ и соцсети фиксируют волну возмущения среди населения.

«Молодой мужчина, только вышедший из больницы, а у него жена с проблемами слуха и больной ребенок — и его призывают. И просто говорят, что нам все равно, что вы там думаете. Если в предыдущие годы в военкоматах были готовы обсуждать семейные или рабочие проблемы, то сейчас это невозможно», — отметил заместитель руководителя ОПК.

Добавляет, что известно о призыве по меньшей мере 400 офицеров запаса. Однако точное количество мобилизованных рядовых остается неизвестным из-за закрытого характера проверки. Призванных направляют на собрание на срок до двух месяцев без права на отказ.

Напомним, Россия продолжает скрытую мобилизацию, чтобы восполнять потери на фронте без официальных приказов. Для этого Кремль давит на срочников, вербует заключенных и наемников. В то же время в РФ готовят законы, позволяющие массово отправлять на войну еще и резервистов.

Ранее мы писали, что Украина применила пакет санкций против белорусского диктатора Александра Лукашенко.