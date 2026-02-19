В Беларуси подняли по тревоге истребитель из-за неопознанного объекта: что это было

Истребитель Су-30

Реклама

В Беларуси с аэродрома Барановичи на западе страны по тревоге был поднят истребитель Су-30 из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестного объекта.

Об этом сообщает издание «Флагшток» со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

Инцидент произошел в обеденное время в среду, 18 февраля.

Реклама

При приближении к неопознанному объекту, оказалось, что причиной тревоги был большой пластиковый шар с подвешенным грузом. Объект вроде бы был сбит, но район его падения не сообщается.

В издании отметили, что в тот день над Беларусью царил западный ветер. Вероятно, под огонь истребителя попала белорусская контрабанда, предназначенная для стран ЕС.

Напомним, в ночь на 16 февраля системы радиолокации Польши зафиксировали очередное вторжение воздушных объектов с территории Беларуси. Речь идет об объектах, похожих на воздушные шары.

Ранее, 2 февраля, в Польше было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны воздушными шарами, которые двигались с территории Беларуси. Объекты попали в воздушное пространство Польши, однако они не представляли угрозы для гражданского авиасообщения или безопасности граждан.