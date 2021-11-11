В Беларуси подняли в воздух российские самолеты, способные нести ядерное оружие: видео

В Беларуси подняли в воздух российские самолеты, способные нести ядерное оружие: видео

Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили совместное патрулирование с белорусскими истребителями Су-30СМ.

В четверг, 11 ноября, для патрулирования воздушной границы Беларуси были задействованы сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы российских вооруженных сил, которые, по словам лидера белорусского режима Александра Лукашенко, способны нести ядерное оружие.

Видео полета опубликовано в Telegram-канале "РЕН ТВ".

В сообщении говорится, что российские ракетоносцы Ту-160 совместно с белорусскими истребителями Су-30СМ провели в воздухе 4,5 часа. За время полета они преодолели расстояние более 3000 километров, продемонстрировав "безупречную летную выучку".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, будут привлечены к патрулированию границы с Польшей, Украиной и странами Балтии.

Напомним, из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. Участок границы с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи силовиков, а дежурить - 15 вертолетов.

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