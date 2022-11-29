Лукашенко будет следующим? Что известно о загадочной смерти соратника белорусского диктатора

В Беларуси 29 ноября был похоронен министр иностранных дел Владимир Макей. Внезапная смерть 64-летнего главы МИД, которого считали едва ли не самым влиятельным политиком после самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, стала неожиданностью для всех. Официальной причиной смерти назвали инфаркт, однако ряд экспертов выдвинули версии об отравлении.

Макей работал на высоких постах в белорусской власти более 20 лет. Он был помощником Лукашенко, затем руководителем его администрации, а с 2012 года возглавлял МИД.

Макея считали "прозападным", поскольку ему удалось сохранить и поддерживать контакты с европейскими политиками, которые отказывались говорить лично с Лукашенко. Глава внешнеполитического ведомства заявлял, что его страна хочет быть посредником в переговорах между Украиной и Россией. Также он уверял, что с территории его страны не будет нанесен ядерный удар по территории Украины.

В сеть попали фото и видео с похорон Макея. Лукашенко пешком пришел из администрации президента Беларуси в минский Дом офицеров, чтобы проститься со своим давним соратником. Белорусский диктатор выглядел подавленным.

Лукашенко потерял "верного пса"

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал на канале "Freeдом", что Лукашенко потерял "друга, верного пса", человека, "который выводил его на Запад и отбеливал все преступления". Найти замену Макею Лукашенко будет очень сложно.

"Заменить Макея действительно некем, потому что это не о должности, это о человеке. А если ты тиран, диктатор, окруженный толстыми стенами, никому не доверяешь, то каждый такой человек, их очень мало, которые тебе лояльны, они очень ценны", — сказал Вячорка.

Тем не менее, соратник Тихановской называет конспирологической версию о том, что смерть Макея якобы была сигналом от Путина Лукашенко, чтобы последний скорее решился вступить в войну против Украины и не вел кулуарных переговоров с Западом.

"Это такая конспирологическая версия, которая на самом деле только усиливает образ защищающегося от Кремля Лукашенко. Это не так. Они играют в паре за одну команду с Путиным. И второе, это усиливает также образ Кремля, которому не понравился Макей. Но вопрос зачем это, когда имеют гораздо больше рычагов влияния на Лукашенко и через других людей, и через КГБшников, и личное окружение", - отметил Вячорка.

Министра могли убить?

Российский оппозиционер Марк Фейгин указал на странные обстоятельства смерти Владимира Макея – "это как на войне умереть от насморка".

"Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно озвучивал интересный сценарий для Лукашенко под условия Запада по неучастию в операции с севера по Украине. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю. Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся", – сказал он.

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Фейгин не исключил, что Макей мог стать российской мишенью и быть отравленным химическими веществами, являющимися фирменным стилем РФ. Однако истина должна быть установлена ​​с помощью вскрытия и экспертизы.

"Если он действительно был отравлен или облучен, наверное, белорусская сторона должна об этом знать. Сообщит ли она об этом нам – следующий вопрос. Но для самого Лукашенко это может быть сигналом: "Смотри, друг. У нас здесь некоторые люди долго не живут". Допустить такое я могу", – отметил оппозиционер.

Военный эксперт Олег Жданов тоже предполагает, что смерть Макея не была случайной.

"Его смерть связывают с деятельностью российских спецслужб, чтобы ликвидировать единый канал связи Лукашенко с Западом. Они поняли, что у Лукашенко есть еще какая-то нить с Западом, островок надежды – решить вопрос неучастия Беларуси в войне с Украиной. Теперь они его ликвидировали", – подытожил Жданов.

Российский оппозиционер Леонид Невзлин со ссылкой на "источники в спецслужбах" утверждает, что смерть Макея не была естественной.

"Председатель МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина соответствует смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", — заявил Невзлин.

Лукашенко – следующий?

Аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI) пришли к выводу, что Россия планирует ликвидировать Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над армией Беларуси и воспользоваться ею в войне с Украиной. Отмечается, что Кремль уже якобы принял соответствующее решение.

По информации RLI, российские спецслужбы рассматривают сценарий, согласно которому Лукашенко убьют во время операции, в результате чего его обязанности будут возложены на полностью лояльного к России генсека ОДКБ Станислава Зася.

Согласно российскому плану, Зась якобы объявит о включении Беларуси в состав России на правах автономного образования, "для предотвращения военной угрозы, возникающей для Беларуси со стороны Украины и Польши".

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что белорусский диктатор может погибнуть во время "случайного" ДТП, как когда-то первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Петр Машеров.

Российский оппозиционер Леонид Невзлин рассказал, что Лукашенко после внезапной смерти Макея сменил охрану и прислугу.

Как смерть Макея может повлиять на войну в Украине

После смерти Владимира Макея Россия усилит давление на Александра Лукашенко, требуя отправить белорусские войска в Украину.

Такой прогноз озвучил советник министра внутренних дел Украины директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Думаю, что смерть Макея будет использована россиянами, чтобы максимально надавить на Лукашенко, чтобы он отправил войска на территорию Украины. Он должен быть напуган по этому поводу, должен бояться и не понимать, что происходит", — подчеркнул Денисенко.

По его мнению, самое сильное давление на белорусского диктатора Кремль будет оказывать в ближайшие несколько недель, пока Лукашенко в растерянности.

В то же время эксперт не верит, что Россия решится ликвидировать самого Лукашенко.

"Мы должны понимать, что сейчас убрать Лукашенко – это оказаться в ситуации абсолютной неопределенности. Если убрать человека такого уровня в такой стране как Беларусь, поставив своего на 100% пророссийского и.о. президента, можно получить очень серьезные последствия. Снимать Лукашенко нужно только для одного – чтобы белорусская армия пошла на Украину всеми своими потугами. Белорусский народ вряд ли к этому готов. Поэтому идти на такой шаг для россиян очень рискованно – это игра ва-банк. Готовы ли они к такой игре? Я очень сомневаюсь", – отметил Денисенко.

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