В Беларуси показали "диверсанта", взорвавшего самолет в Мачулищах (видео)

Во время допроса мужчина на видео утверждает, что якобы работал с СБУ в Киеве.

Провластные силовики Беларуси сообщили о задержании гражданина Украины, якобы взорвавшего российский самолет на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска.

Об этом пишет Телеграмм-канал ATN NEWS.

По информации источника и видео допроса, силовики задержали "террориста СБУ", который якобы "пытался совершить теракт" в Мачулищах. Однако на видео с допроса мужчина утверждает, что "взорвал самолет".

"Я работал с СБУ", – говорит задержанный.

По российскому паспорту он попал сначала в Россию, а потом уже в Беларусь.

"Тот самый террорист СБУ, который пытался совершить теракт в Мачулищах. Швец Николай Владимирович, 5 апреля 1993 года, гражданин Украины", — утверждают силовики.

Во время допроса мужчина на видео утверждает, что якобы работал с СБУ в Киеве, затем по российскому паспорту попал в РФ, а оттуда – в Беларусь. Впрочем, из Украины в Россию попасть невозможно.

Кроме того, задержанный "диверсант" путался в словах, рассказывая о том, что он сделал на территории Беларуси, вспоминая текст.

"Я взорвал самолет на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля с помощью двух дронов", — заявил так называемый "диверсант".

Напомним, что 26 февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси был поврежден российский разведлет А-50. Сначала белорусская пропаганда убеждала, что судно не получило никаких повреждений. Затем оппозиционеры РБ обнародовали кадры, как их дроны без проблем залетают на военный аэродром "Мачулищи" и атакуют самолет РФ.

Диктатор РБ Александр Лукашенко заявил, что атаку на "Мачулищи" спланировали СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Также он обозвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой".

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