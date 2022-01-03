В Беларуси попал в аварию автобус с россиянами: госпитализированы 25 пассажиров (фото, видео)

В Беларуси попал в аварию автобус с россиянами: госпитализированы 25 пассажиров (фото, видео)

В туристический автобус врезался легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу.

В понедельник, 3 января, в Витебской области Беларуси попал в ДТП автобус, в котором находились 40 граждан России, приехавших на экскурсию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси, публикуя фото и видео с места аварии.

Виновником ДТП стал 31-летний водитель автомобиля Renault, во время обгона выехавший на встречную полосу движения, где столкнулся с туристическим автобусом Scania. В результате аварии он погиб на месте происшествия.

В автобусе, приехавшем из России, находились 42 человека, 40 из них – граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водители автобуса госпитализированы с телесными повреждениями разной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского МВД.

По данным посольства России, трое россиян находятся в тяжелом состоянии. Всего было госпитализировано 25 человек.

Напомним, ранее в России на трассе Уфа-Оренбург произошло масштабное ДТП. Из-за сильной метели там столкнулись 30 автомобилей, большинство из которых были сильно разбиты.

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