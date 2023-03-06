В Беларуси после атаки дронов в "Мачулищах" возобновились GPS-помехи: что это значит (карта)

В Беларуси в районе Минска снова фиксировали GPS-помехи. Вмешательство началось 27 февраля, на следующий день после инцидента в "Мачулищах".

Об этом сообщает MOTOLKO help.

Возможно, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были резко включены, например, для защиты от дронов. Однако 28 февраля вмешательство исчезло и снова появилось 4 марта.

"Редакция обратила внимание, что на северо-востоке Минска вновь, после продолжительной паузы, наблюдается сильная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS. Иными словами, на карте точности GPS-координат видно, что в районе Минска опять начались помехи в работе навигационных систем. То есть координаты, которые, к примеру, самолёт получает по GPS/GLONASS, не совпадают с его реальным местоположением", – говорится в сообщении.

В марте прошлого года сообщалось, что вблизи национального аэропорта "Минск" может быть расположен командный центр белорусской группировки Вооруженных сил РФ — "Площадка 400. Купол". Там размещена система РЭБ, которая работала с 22 марта 2022 года до отступления окупантов из киевского направления.

Текущие препятствия могут указывать на то, что РЭС на Куполе заработала снова. Возможно также, что РЭБ может работать в районе аэродрома "Мащулищи".

Несмотря на то, что Мащулищи, казалось, не в зоне вмешательства, следует понимать, что карта основана на данных от гражданских самолетов, прежде всего летающих на низкой высоте. В связи с этим наиболее полные данные получают из сектора в районе Национального аэропорта "Минск", где самолеты взлетают и садятся.

"Над Мащулищами же, если самолеты и взлетают, то на эшелонах над зоной действия РЭБ. А гражданская малая авиация перебазирована в феврале 2023-го с указанного аэродрома на другие аэродромы Беларуси", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" был поврежден российский разведывательный самолет А-50.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната – это хорошая новость для Украины. Этот самолет координировал ракетные удары по территории Украины. А военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, что повреждение самолета А-50 осложнит оккупантам планирование ракетных ударов по Украине.

В результате удара дронов российский самолет ДРЛВ А-50У получил критические повреждения передней и центральной части.

Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны". Силовики Лукашенко вроде бы нашли рядом с местом инцидента сумку с пультами управления дронами.

После атаки дронов на белорусском аэродроме в Мачулищах российский самолет ДРЛВ А-50У был отправлен на авиаремонтный завод в Таганроге.

После инцидента в Минской области Беларуси правоохранители проводили рейды и задерживали из-за поврежденного самолета в Мачулище.

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