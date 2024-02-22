В Беларуси пожаловались, что Украина на границе сконцентрировала большое количество военных

Украина не раскрывает количество находящихся на границе с Беларусью военных.
В Министерстве обороны Беларуси заявили, что Украина у их границы собрала ударную группировку численностью 112-114 тыс. человек.
Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью государственному пропагандистскому телеканалу "Россия-24".
"На сегодняшний день — около 112-114 тыс. (лиц — ред.) это группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тыс.", — сказал Хренин.
Он заверил, что такая ситуация не нуждается в наращивании дополнительных военных сил Беларуси на границе с Украиной.
Добавим, что украинская сторона не раскрывает количество находящихся на границе с Беларусью военных.
Напомним, Лукашенко заявил о задержании "украинской ДРГ".
Читайте ведущие новости дня:
- Аэропорт "Борисполь" готовят к открытию: когда могут восстановиться полеты и кто должен сказать "да"
- Блокировка границы: в Польше анонсировали переговоры с фермерами
- ВСУ нанесли точный удар по полигону с оккупантами (видео)