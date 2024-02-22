В Беларуси пожаловались, что Украина на границе сконцентрировала большое количество военных

Украина не раскрывает количество находящихся на границе с Беларусью военных.

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что Украина у их границы собрала ударную группировку численностью 112-114 тыс. человек.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в интервью государственному пропагандистскому телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день — около 112-114 тыс. (лиц — ред.) это группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тыс.", — сказал Хренин.

Он заверил, что такая ситуация не нуждается в наращивании дополнительных военных сил Беларуси на границе с Украиной.

Добавим, что украинская сторона не раскрывает количество находящихся на границе с Беларусью военных.

Напомним, Лукашенко заявил о задержании "украинской ДРГ".

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