В Беларуси при задержании избили главного редактора издания "Наша Нива"

Сайт газеты заблокирован.

В Беларуси задержали главного редактора издания "Наша Нива" Егора Мартыновича. Во время задержания его жестоко избили. В Мартыновича травма головы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Наша Нива".

Накануне, 8 июля, силовики пришли с обысками в офис и бухгалтерию "Нашей Нивы", а также домой к Мартыновичу и еще трем сотрудникам. После чего их увезли на допрос в следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь.

Издание сообщает, что минувшей ночью главный редактор издания провел в изоляторе на Окрестина и сказал, что чувствует себя лучше.

"Сегодня утром его впервые покормили, а задержали вчера, около 10:00 утра. Ему и другим заключенным в камере не выдали матрасы и постельные принадлежности", — говорится в сообщении издания.

Сначала жена главного редактора Егора Мартыновича сообщила в Facebook, что ее муж пропал вместе с собакой. Позже она написала, что правоохранители привели Мартыновича с псом домой, откуда выставили родственников и проводят обыск — не объясняя, в рамках какого уголовного дела.

Также читайте В Беларуси рассказали, по каким статьям обвиняют Протасевича и Сапегу

Как отмечается, Мартыновича задержали на 72 часа по подозрению в мол "Организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них".

По состоянию на сейчас сайт издания заблокирован. Также обыски прошли в ряде других белорусских СМИ.

Как сообщалось, к сотрудникам белорусского издания "Наша Нива" пришли с обыском. Редакция также сообщает, что потеряла связь с главным редактором Егором Мартыновичем.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку