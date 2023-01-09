В Беларуси приговорили к 13 годам колонии "рельсового партизана" за поджог релейного шава на железной дороге

В Беларуси приговорили к лишению свободы на 13 лет 40-летнего мужчину за поджог релейного шкафа светофора автоматической блокировки.

Соответствующий приговор "рельсовому партизану" вынес Минский областной суд, пишет Reformation.

Мужчину обвинили в том, что в ночь с 24 на 25 марта 2022 года на перегоне Новосады-Борисов возле села Стайки (Борисовский район) он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки. Из-за этого возникла задержка 22 грузовых и 17 пассажирских поездов.

Мужчину обвинили по статьям за терроризм, за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и умышленное повреждение средств сигнализации и другого транспортного оборудования, а также за публичное оскорбление Лукашенко.

За это 40-летний житель Минского района приговорен к 13 годам колонии особого режима с конфискацией имущества.

По данным издания, речь идет о Виталии Мельнике, которому во время задержания прострелили колени.

Отмечается, что "рельсовые партизаны" в феврале-марте выводили из строя средства сигнализации и управления белорусской железной дороги, что привело к задержке передвижения эшелонов с российскими войсками, боеприпасами и т.д. в начале нападения РФ на Украину в 2022 году.

Движения сопротивления

Напомним, украинская разведка сообщает об активизации движения сопротивления в РФ. Так, в ночь на 4 января партизаны остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

Ранее, 14 декабря в Ростовской области РФ неизвестные партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым военная техника поступала на войну против Украины.

А вот действующее во временно оккупированном Крыму партизанское движение "АТЕШ" взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы, где находились мобилизованные. Пожар на базе вспыхнул утром в субботу, 10 декабря, а свое сообщение партизаны опубликовали вечером того же дня.

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