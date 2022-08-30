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В Беларуси признали экстремистскими соцсети вымышленного государства Вейшнория

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В Беларуси признали экстремистскими соцсети вымышленного государства Вейшнория

Фото: Associated Press

В Беларуси признали экстремистскими социальные сети вымышленного государства Вейшнория.

Суд считает, что все аккаунты этого "государства" опасны для Беларуси.

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Белорусский суд в августе признал экстремистскими страницы Вейшнории во всех социальных сетях.

Отметим, что название "государства" Вейшнория появилось во время российско-белорусских военных учений в 2017 году. Тогда по легенде Вейшнория напала на Белорусь. Пользователи соцсетей решили дополнить фантазии российских и белорусских военных и придумали Вейшнории валюту, министерство иностранных дел и государственную символику. Вымышленное государство также имеет свой сайт, на котором можно получить "гражданство". На сайте есть информация об "истории" народа Вейшнории. Также у этого "государства" есть виртуальный парламент с провластными депутатами и оппозицией.

Напомним, совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017 " считали подготовкой к масштабной войне в Европе.

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