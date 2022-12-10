В Беларуси проводят мобилизацию и не выпускают из страны мужчин: эксперт оценил опасность для Украины

Эксперт не видит перспектив скоординированного большого сражения, однако вторжение в Украину из РБ не исключает.

Россия в Беларуси фактически проводит определенную форму мобилизации, в рамках которой мужчины должны стать на военный учет, а их выезду из страны всячески пытаются помешать.

Об этом рассказал полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант, сообщает "Эспрессо".

"Кремль фактически проводит определенную форму мобилизации или предмобилизационную подготовку в Беларуси. Сейчас там контролируют каждого. Все мужчины должны встать на учет, и каждого, кто пытается покинуть страну, пытаются остановить", – сообщил Грант.

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По его оценкам, оккупанты не смогут создать группировку войск, необходимую для повторного нападения на Украину из Беларуси.

"В Беларуси нет столько желающих людей. Многие россияне, уехавшие на фронт, не закаленные в боях, это новички. Все, что они могут привезти из России – это еще больше мобилизованных. То есть будет еще одна битва, когда против Украины просто бросают пушечное мясо. Я не вижу перспектив скоординированного большого сражения", — рассказал военный эксперт.

Он также обратил внимание на то, что Беларусь отправляла в Россию военное оборудование и боеприпасы, которые вряд ли вернутся. Уже многое из этого использовано и уничтожено в войне против Украины.

"Логистическое пространство за спиной белорусов слабо, и не факт, что именно это логистическое пространство даст им необходимую мощь", — добавил полковник.

В то же время он отметил, что оккупанты могут атаковать Украину, "и это будет проблемой для ВСУ из-за численности войска".

"Места, через которые они могут атаковать, достаточно узкие и могут быть хорошо защищены. В Киеве гораздо больше побывавших в бою людей, и в отличие от белорусов, это будет не первое сражение. Такой расклад может быть проблемой, но это проблема количества, а не качества. Хотя и количество, как мы знаем, имеет свою силу", – рассказал Грант.

Напомним, в Беларуси стартовали занятия по боевой подготовке вооруженных сил в рамках нового призыва в количестве около 10 тыс. человек. По словам тамошней оппозиции, это еще не свидетельствует о том, что белорусы вступят в войну против Украины, однако являются определенным "звоночком".

По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, заявления о "повторном наступлении из Беларуси" являются информационной спецоперацией России, чтобы создать иллюзию повторной угрозы и оттянуть ВСУ с линии фронта на границу с РБ.

Новая тактика россиян, нехватка снарядов и наступление из Беларуси - Александр Сырский в ТСН

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