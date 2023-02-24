В Беларуси ракетному подразделению приказали подготовиться к "боевому применению"

В Беларуси одному из ракетных подразделений приказали "выдвинуться в назначенный район", а также подготовить технику к боевому применению.

Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны.

"В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", — говорится в сообщении.

Минобороны Республики Беларусь не сообщает, о каком подразделении идет речь. Также не указаны виды ракетных вооружений, имеющих подразделение.

Напомним, в Беларуси стартовали двухнедельные учения пограничников, во время которых они будут "бороться с партизанами и диверсантами".

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