Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Беларуси ракетному подразделению приказали подготовиться к "боевому применению"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
9365
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Беларуси ракетному подразделению приказали подготовиться к "боевому применению"

Фото: Associated Press

Какое ракетное подразделение подразумевают, не сообщают.

В Беларуси одному из ракетных подразделений приказали "выдвинуться в назначенный район", а также подготовить технику к боевому применению.

Об этом сообщили в белорусском Министерстве обороны.

"В рамках мероприятий боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", — говорится в сообщении.

Минобороны Республики Беларусь не сообщает, о каком подразделении идет речь. Также не указаны виды ракетных вооружений, имеющих подразделение.

Напомним, в Беларуси стартовали двухнедельные учения пограничников, во время которых они будут "бороться с партизанами и диверсантами".

Читайте также:

Беларусь и Россия подняли авиацию для обучения

Беларусь и Россия подняли авиацию для обучения

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
9365
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация