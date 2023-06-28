В Беларуси ремонтируют заброшенную воинскую часть: вероятно, там разместятся "вагнеровцы" — СМИ

Пять лет казармы и общежитие военного городка в Беларуси пустовали.

В минувшее воскресенье, 25 июня, возле белорусского села Цель Осиповичского района на территории военного городка, где ранее дислоцировалась 22-я ракетная бригада вооруженных сил Республики Беларусь, начались ремонтные работы.

Об этом сообщает издание "Зеркало".

Собеседник издания, проживающий в этом населенном пункте, подтвердил, что в бывшей воинской части начали выкладывать плитку, красить фасады построек.

В 1990-х годах в этом городке находились 1500 человек (военные вместе с семьями). После того, как в 2018 году ракетную бригаду перевели в Осиповичи, все разъехались, общежитие и казармы пустовали.

Около двух лет назад Осиповичский райисполком выставил здания военного городка №4 на продажу. Всего здесь 31 объект – хранилища техники, склады, мастерские, столовые, учебный корпус, караульное помещение и т.д. Эти объекты разместились на участке 15 гектаров.

Постройки выставленного на продажу военного городка в Беларуси, где начался срочный ремонт / Фото: zerkalo.io

"Территория окружена лесным массивом, рядом проходит автомобильная дорога Минск — Гомель М-5 и железная дорога Верейцы — Гродзянка, которая сообщается с железной дорогой Минск — Гомель", — говорится в описании лота.

Журналистка издания под видом покупателя позвонила в Осиповичский райисполком и выяснила, что помещения пока не продаются, "потому что готовятся документы".

На вопрос о наемниках ЧВК "Вагнер" белорусские чиновники ответили, что это "слухи", они такой информацией не владеют.

Напомним, самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, заявил, что предложил ЧВК "Вагнер" занять заброшенную воинскую часть. Какую именно – не уточнил.

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