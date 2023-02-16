В Беларуси решили отремонтировать старую гауптвахту, куда будут сажать военных: что произошло

В Беларуси есть только одна гауптвахта – на базе Минской военной комендатуры.

В Беларуси в городе Бресте Минобороны решило отремонтировать старую гауптвахту. Это может свидетельствовать о проблемах дисциплины в армии РБ.

Об этом пишет "Белорусский гаюн".

Активисты получили документы о планах Минобороны Беларуси отремонтировать старую гауптвахту в Бресте. Этот город был выбран неслучайно, поскольку там есть места дислокаций многих воинских частей.

Как будут использовать новое помещение — неизвестно, однако активисты отмечают, что в Беларуси есть только одна гауптвахта — на базе Минской военной комендатуры.

"В общем, разговоры о необходимости открытия гауптвахты в других местах сосредоточения частей ВС РБ ходили и раньше. Это связано со сложностью логистики. Согласно нормам дисциплинарного устава ВС РБ, для того, чтобы отправить под арест на гауптвахту военнослужащего срочной службы, его необходимо доставить в Минск в сопровождении назначенного лица (другого военнослужащего), а после отбывания им наказания — забрать назад", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Белорусская гаюн" сообщал, что Беларусь может разместить один из зенитно-ракетных дивизионов в Лунинке, рядом с украинской границей.

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