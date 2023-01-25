В Беларуси с перерезанием ленты и на красном ковре открыли казарму (фото)

Судя по фото, на открытие каразмы пришло военное командование ВС РБ и белорусские чиновники.
В военной академии Республики Беларусь прошло пафосное открытие обновленной казармы. Военные перерезали ленту на красном ковре.
Об этом сообщает Минобороны РБ, публикуя фото с открытия.
В оборонном ведомстве отмечают, что в казарме будут размещаться курсанты факультета ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения. В торжественной церемонии открытия объекта инфраструктуры принял участие заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Андрей Жук.
Как видно из фотографий, на открытие пришло военное командование ВС РБ и белорусские чиновники. Им была предоставлена "важная" миссия – перерезать красную ленту.
Напомним, в разведке рассказали о количестве российских военных и вооружении в Беларуси.
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