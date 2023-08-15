В Беларуси считают очевидной возможность военного столкновения с НАТО: детали

Белорусам кажется, что они знают "настоящие намерения Запада".

Военные политики стран Запада перестали скрываться за формулировкой об исключительно оборонной направленности их военных доктрин. В доктринальных документах продолжают закрепляться претензии на глобальное и региональное доминирование, достигать которого планируется путем применения военной силы. Она начинает рассматриваться как основное средство отстаивания национальных интересов, снижается порог для принятия решений по ее применению.

Об этом заявил министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В Беларуси считают реальной возможность военного столкновения с НАТО

"Продолжается интенсивная подготовка"

По словам Хренина, в национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня это Россия, Китай и союзные им государства, в том числе и Республика Беларусь.

"Мы понимаем, что на пустом месте такие доктринальные установки не рождаются. На Западе идет интенсивная военная подготовка, в это вкладываются огромные средства", – сказал Хренин.

Следует понимать, продолжил он, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружии и раздутой армии просто так никто не будет.

"Поэтому вывод можно сделать однозначным: возможность прямого военного столкновения с НАТО становится весьма очевидной. Сегодня все маски сброшены. Настоящие планы Запада уже открыто звучат из уст высокопоставленных должностных лиц", – подытожил глава минобороны.

Ранее отмечалось, что Россия и Белоруссия укрепляют военное сотрудничество.

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