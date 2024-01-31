В Беларуси силовики приходят к родственникам уехавших из страны: что требуют

Ранее силовики "договаривались" с родственниками уехавших за границу, но после возвращения белорусов режим Лукашенко возбуждал против них уголовные дела.

В Беларуси силовики приходят к родственникам уехавших за границу политических эмигрантов и просят уговорить их вернуться домой.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна".

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Правозащитникам известно, как минимум о трех таких случаях. Также известны и как минимум 3 случая, когда силовики "договаривались" с родственниками уехавших за границу, но после возвращения белорусов режим Лукашенко возбуждал против них уголовные дела.

Кроме того, правозащитники добавляют, что сейчас в Беларуси проходит "дозачистка" информационного пространства – на уровне региональных медиа и независимых блогеров.

Напомним, что после протестов против результатов выборов президента Беларуси в 2020 году белорусские силовики задержали более 38 тысяч человек, еще не менее ста тысяч сбежали из страны.

Ранее сообщалось, что в Крынках ликвидировали белоруса, воевавшего на стороне армии РФ.

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