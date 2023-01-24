В Беларуси снимают военную технику с длительного хранения, — минобороны РБ

В минобороны Беларуси сообщат о снятии техники с длительного хранения.

В Беларуси снимают военную технику с длительного хранения.

Об этом сообщило минобороны Беларуси.

"В рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", — отметили в министерстве.

Напомним, польский генерал Вальдемар Скшипчак говорил, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. При этом сценарии под ударом оказываются – Полтава и Днепр.

В США назвали Беларусь "самым неизвестным компонентом" в войне РФ. Там отмечают, что пока нельзя уверенно сказать, примет ли Беларусь активное участие в боевых действиях на территории Украины.

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