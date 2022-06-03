В Беларуси снова заметили колонну военной техники: в сторону Минска двигались десятки танков и БМП

Вчера в 20:00 в Беларуси местные заметили колонну военной техники, которая направлялась из Молодечно в Минск.
Среди техники были отмечены бронетранспортеры БМП-1 и БМП-2, медицинский МТ-ЛБ, танки Т-72Б3, а также вагоны с людьми.
Об этом сообщает Белорусский Гаюн.
Отмечается также, что вчера в 22.00 мимо станции Минск-Восточный в сторону Борисова проехал эшелон военной техники Вооруженных сил Беларуси. Среди техники местные заметили около 10 танков Т-72, бронетранспортеры МТ-ЛБ, более 7 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", более 16 БМП-2. Сообщают также о синих вагонах БЕЛЖД и грузовых вагонах.
Уже сегодня, 3 июня, со стороны Орши по направлению к Лепелю или Новолукомлю (Витебская область) двигался эшелон с большим количеством военной техники Вооруженных сил Беларуси. Среди техники были замечены БМП-1 и БМП-2.
"Высокая вероятность того, что это тот же состав с техникой, который очевидцы замечали в неполном объеме", — говорится в сообщении.
Напомним, на территории Беларуси заметили перемещение еще одной колонны военной техники — на этот раз в направлении украинской границы передвигались ЗРК С-300.
Читайте также:
- Пока РФ блокирует порты: Лукашенко заявил, что позволит возить зерно из Украины через Белоруссию, но есть условие
- США ввели санкции против одной белорусской и 70 российских компаний
- Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной – Генштаб