В Беларуси снова заметили колонну военной техники: в сторону Минска двигались десятки танков и БМП

В Беларуси снова заметили колонну военной техники: в сторону Минска двигались десятки танков и БМП

Вчера в 20:00 в Беларуси местные заметили колонну военной техники, которая направлялась из Молодечно в Минск.

Среди техники были отмечены бронетранспортеры БМП-1 и БМП-2, медицинский МТ-ЛБ, танки Т-72Б3, а также вагоны с людьми.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн.

Отмечается также, что вчера в 22.00 мимо станции Минск-Восточный в сторону Борисова проехал эшелон военной техники Вооруженных сил Беларуси. Среди техники местные заметили около 10 танков Т-72, ​​бронетранспортеры МТ-ЛБ, более 7 самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", более 16 БМП-2. Сообщают также о синих вагонах БЕЛЖД и грузовых вагонах.

Уже сегодня, 3 июня, со стороны Орши по направлению к Лепелю или Новолукомлю (Витебская область) двигался эшелон с большим количеством военной техники Вооруженных сил Беларуси. Среди техники были замечены БМП-1 и БМП-2.

"Высокая вероятность того, что это тот же состав с техникой, который очевидцы замечали в неполном объеме", — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Беларуси заметили перемещение еще одной колонны военной техники — на этот раз в направлении украинской границы передвигались ЗРК С-300.

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