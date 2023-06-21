В Беларуси стартовало "мобилизационное обучение": сколько оно будет продолжаться

В Беларуси говорят, что так называемые учения проходят ежегодно.

В Беларуси стартовало так называемое "мобилизационное учение". Он продлится 10 дней до 30 июня.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Там заявили, что так называемые учения проходят ежегодно по плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь".

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"В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационная учеба", — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны заявили, что якобы "данные учения проводятся ежегодно по плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь".

Планируется, что в ходе них удастся оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций "выполнять задачи по назначению".

"В ходе обучения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", — добавили в ведомстве.

Кроме того, белорусские пограничники запустили очередную информационно-психологическую операцию о "водке победы" и цинично предложили "переходить к ним".

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