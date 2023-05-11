В Беларуси стартовало учебное собрание для военнообязанных: что известно

Собрание пройдет в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска.

В Беларуси началось учебное собрание для военнообязанных. Мероприятия будут связаны с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства обороны.

Отмечается, что собрание продлится с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска. Обучение будет проводиться "с военнообязанными, предназначенными для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск".

Кроме того, в ходе учебы подразделения территориальных войск должны охранять объекты жизнеобеспечения, обеспечивать общественный порядок на улицах городов совместно с личным составом органов внутренних дел.

"На завершающем этапе собрания военнообязанные примут участие в командно-штабных учениях под руководством заместителей председателей Гомельского областного и Минского городского исполнительных комитетов". – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Беларусь снова провела ротацию войск на границе с Украиной. В прошлый раз это произошло в феврале 2023 года. Ротация, вероятно, продолжалась с 28 апреля по 3 мая.

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