В Беларуси строят базу для хранения ядерного оружия – NYT

Площадка расположена недалеко от базы, где хранятся ракеты "Искандер".

В Беларуси начали строить военную базу у города Осипович, что в около 190 километрах от границы с Украиной, где планируют хранить ядерное оружие.

Об этом сообщает The New York Times.

В прошлом году Путин заявлял, что в Беларуси будет построено "специальное хранилище для тактического ядерного оружия".

Данная площадка расположена в 193 километрах от границы с Украиной, рядом с городом Осипович. Недавно там построили постройки, как и на востоке на те, в которых Россия хранит ядерное оружие на своей территории. База ограждена в три слоя до существующего периметра безопасности. Также там построили грузовую площадку, которая соединена со скрытым подземным бункером советских времен.

"Поскольку ядерные программы очень засекречены, вполне возможно, что в Беларуси есть и другие места, где Россия хранит боеголовки – и Кремль, возможно, даже переместил некоторые из них на объект в Осиповичи, хотя все указывает на противоположное", – отмечает NYT. .

Площадка расположена недалеко от базы, где хранятся ракеты "Искандер", которые могут использоваться для запуска ядерного оружия.

Бывший сотрудник Пентагона заявил, что база напоминает ему ядерные объекты, которые он видел лично.

Издание пишет, что площадка также защищена системой моей противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь взялась за внезапную проверку сил и носителей ядерного оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша готовится к вероятной войне с Россией и Белоруссией.

Читайте также: