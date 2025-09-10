В Беларуси строят новые военные базы: на одной из них могут разместить «Орешник»

В Беларуси строят новые военные базы

В Беларуси активно строят новые военные базы. Один из таких объектов обнаружили возле Минска. По предположению журналистов, там могут разместить баллистические ракеты «Орешник».

Об этом пишет проект Радио Свобода «Схемы».

Вероятная база для «Орешника»

Особое внимание журналистов привлек военный объект вблизи Минска, который начали строить в 2024 году. Это военная база, расположенная к югу от Минска — на территории бывшей советской базы «Военный лагерь №25 „Павловка“. Ранее там дислоцировался Слуцкий 306 ракетный полк стратегического назначения, вооруженный советскими баллистическими ракетами средней дальности Р-12, а также мобильными ракетными комплексами „Пионер“ и „Тополь“. Впоследствии после распада СССР эта советская база была полностью разрушена.

На спутниковых снимках за август 2025 г. на этой территории уже возведены складские помещения, защищены фортификационными сооружениями, три ангара для техники, а также заложены фундаменты для других зданий — в частности, для размещения личного состава. На фото со спутника журналисты заметили неподалеку еще три площадки, соединенные автомобильными дорогами, с частично построенными фундаментами будущих зданий.

Пока неизвестно, какое именно подразделение армии Беларуси или России будет там дислоцироваться.

«Это может быть местом, где будет храниться „Орешник“, — говорит польский военный эксперт Конрад Музыка в комментарии белорусской службе Радио Свобода.

© Радіо Свобода

Новый объект у границы с Украиной

Еще один новый объект появился на окраине города Гомель, менее чем в 40 километрах от границы с Украиной. Журналисты предполагают, что это будущая военная база. Потенциально там сможет разместиться военная бригада средней численностью около трех тысяч человек.

© Радіо Свобода

© Радіо Свобода

Аэродромы

В издании напомнили, что в 2022 году армия РФ активно использовала сеть военных аэродромов Беларуси для размещения своих вертолетов, истребителей, десантно-транспортных и радиолокационных самолетов.

После вывода основной части российской авиации режим Александра Лукашенко начал масштабную модернизацию большинства этих объектов. Речь идет о таких аэродромах:

«Лунинец» (Берестейская область)

«Лида» (Гродненская область),

«Барановичи» (Берестейская область),

«Зябровка» (Гомельская область),

«Мачулищи» (Минская область)

Будет ли агрессия со стороны Беларуси

«Если у России действительно будут планы на новое масштабное вторжение в Украину или одно из государств ЕС с территории Беларуси, без массового переноса авиации на белорусские аэродромы это будет невозможно. Само движение самолетов и вертолетов на эти базы, а также развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны станет очевидным сигналом о подготовке Кремля к наступательным действиям», — предупредил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Он призывает следить не только за появлением самолетов, но и за развитием инфраструктуры защиты — возведением капониров для укрытия самолетов, монтажом антидроновых сеток над стоянками и техникой, обустройством новых укреплений для ПВО.

«Это станет прямым индикатором, что враг готовит базы не к учениям, а именно к боевому использованию в условиях угрозы ударов», — пояснил эксперт.

Зато польский военный эксперт Конрад Музыка считает, что у Беларуси нет ресурсов для создания армии, которая угрожала бы Украине или Польше. Однако опасность несут присутствующие там российские войска.

«Из того, что нам известно, у россиян есть там зенитно-ракетные установки. Они постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и патрулируют воздушное пространство с земли на случай использования дронов или ракет для атак на цели в Беларуси. И я думаю, что они останутся там еще долго», — говорит польский эксперт.

Ранее сообщалось, что Польша полностью закрывает границу с Беларусью в ответ на совместные военные учения России и Беларуси «Запад 2025».