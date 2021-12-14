В Беларуси суд вынес приговоры критикам режима Лукашенко: Сергей Тихановский получил 18 лет колонии

Всех шестерых обвиняемых судили в закрытом режиме в гомельском СИЗО, рассмотрение дела началось 24 июня.

В Беларуси 14 декабря Гомельский областной суд вынес приговоры критикам и оппозиционерам режима Лукашенко. Так, муж Светланы Тихановской Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

Об этом сообщает телеграм-канал "NEXTA Live".

Вместе с Тихановским на скамье подсудимых также оказались: политик Николай Статкевич, журналист Игорь Лосик, автор ютуб-канала "MozgON" Владимир Цыганович, оператор "Страны для жизни" Артем Саков и модератор соцсетей того же проекта Дмитрий Попов.

Отмечается, что Сакова и Попова приговорили к 16 годам, Лосика и Цыгановича – к 15. Николаю Статкевичу дали 14 лет.

Как пишет "Медиазона", Тихановскому, Сакову и Попову вменяют организацию массовых беспорядков, разжигание социальной вражды "против представителей власти и правоохранительных органов", угроз в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Николая Статкевича обвинили в организации массовых беспорядков. Блогеров Лосика и Цыгановича обвинили в разжигании социальной вражды "по поводу представителей власти и правоохранительных органов", совершенном группой лиц.

Стоит отметить, что Сергей Тихановский муж Светланы Тихановской, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах президента Беларуси. Во время массовых протестов против режима Лукашенко она уехала в Литву. В августе 2020 года Европарламент выступил с заявлением о непризнании победы Лукашенко. Они подчеркнули, что результаты голосования указывают на победу Светланы Тихановской. Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представительством народа" Беларуси.

Напомним: