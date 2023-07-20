В Беларуси у польской границы состоятся совместные учения с "вагнеровцами"

На белорусском полигоне неподалеку от границы с Польшей состоятся совместные учения спецназовцев республики и наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Отмечается, что в течение недели подразделения сил специальных операций Беларуси совместно с представителями ПИК будут отрабатывать учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский".

Кстати, полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

"Вагнер" в Беларуси

"Белорусский Гаюн" сообщил, что в Беларусь прибыла шестая колонна "вагнеровцев" ночью против 19 июля. Она насчитывает около 100–120 машин. К слову, колонны ЧВК начали прибывать в Беларусь от 11 июля.

В ГНСУ подтверждают прибытие "вагнеровцы" в республику и рассказывают, есть ли угроза. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, количество боевиков не несет сейчас угрозы Украине.

Тем временем в ГУР назвали задачу ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Отмечается, что одна из задач такой передислокации – это держать в напряжении Украину и оттягивать наши силы.

Также 18 июля "Белорусский Гаюн" сообщил, что самолет Евгения Пригожина прилетел в Беларусь из Санкт-Петербурга. Борт олигарха главаря "вагнеровцев" приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

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