В Беларуси угрожают "превентивными мерами" в ответ на мифическую угрозу нападения

Режим Лукашенко еще раз попытался запугать соседей использованием "превентивных мер стратегического сдерживания".

Представитель режима Лукашенко так называемого "Минобороны" Валерий Лукашенко заявил, что Беларусь "оставляет за собой право принять превентивные меры стратегического сдерживания, чтобы не допустить нападения".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Минобороны РБ".

В частности, он обвинил соседние с Беларусью страны НАТО, что они усиливаются и создают возможности для принятия иностранных военных сил Альянса.

Ревенко обвинил Литву, что на ее территории функционирует так называемое "объединенное переходное правительство", целью которого является свержение режима Лукашенко. Польшу представитель режима Лукашенко обвинил в поддержке белорусской оппозиции и наращивании военного потенциала.

Поэтому он подчеркнул, что Беларусь будет "защищаться всеми имеющимися средствами".

"Беларусь будет отстаивать свои национальные интересы с использованием всех имеющихся средств, в том числе через применение военной силы, и оставляет за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания с целью недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта", — заявил Ревенко.

В то же время, представитель "Минобороны" заверил, что белорусских военных в Украине нет.

Ранее Валерий Ревенко заявил, что РФ перебросит в Беларусь около 170 танков, до 200 БМП и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

Белорусская угроза

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что из Беларуси в Россию в ближайшее время перебросят 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" также заявляла, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может снабжать российских оккупантов танками.

Лукашенко по просьбе Путина уже разоружает свое государство, поэтому наступление Беларуси на Украину с каждым днем становится менее вероятным, считает политический эксперт Дмитрий Васильев.

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Их встречали с хлебом и солью (фото). Украинская разведка считает, что Путин пытается вовлечь белорусов в войну против Украины. Возле украинской границы находится 6 белорусских батальонов.