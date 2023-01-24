В Беларуси в ближайшие дни ожидается активность авиации: детали

В Беларуси в ближайшие дни ожидаются активные полеты авиации в рамках совместных лётно-тактических учений РФ и РБ.

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

Аналитики считают, что также возможны активные перемещения армии Беларуси в районе Слонима в связи с проведенными на базе 11-й механизированной бригады мерами по приведению в готовность подразделений обеспечения.

"Российский контингент находится в полевых лагерях на полигонах ВС РБ и не проводит активных перемещений внутри страны. Можно предположить, что российские военные занимаются обучением прибывших в первой половине января для прохождения курса военной подготовки граждан РФ. Косвенно на это указывает, в т.ч., и информация об активной стрельбе на 230-м общевойсковом полигоне под Барановичами, где находится большой полевой лагерь РФ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки фиксировались небольшие колонны и отдельные машины в районе города Лунинец, на отдельных участках трассы М1 и в Минске, однако больших перемещений техники не было.

В то же время активность ВС РБ также была невысокой – технику замечали в Пинске и Мозыре. Кроме этого, вечером в районе Гродно отмечалось движение в сторону полигона "Гожский" подразделений 6-й механизированной бригады.

Напомним, в Беларуси 19 января ближе к границе с Украиной перебросили боевые вертолеты. В частности, из Мачулищ в Лунинец перебазировались 11 российских вертолетов.

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