В Беларуси вблизи границы Украины произошла высадка десанта: что известно (видео)

Вероятно, причиной тревоги в Волынской и Ровенской областях были учения по высадке десанта в Беларуси.

В Брестской области Беларуси, граничащей с Украиной, 28 февраля в рамках военных учений РБ и РФ проходило десантирование парашютистов.

Об этом сообщает Brestcity со ссылкой на пресс-службу 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Плановые скачки военных запланированы с 12.00 до 18.00.

"По информации руководства 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, с борта самолета Ил-76МД и вертолета Ми-8МТВ плановые прыжки в период с 12.00 до 18.00 проведут бойцы этой части. Десантирование парашютистов из военно-транспортной авиации будет производиться на полигон "Брестский". Поводов для любого беспокойства нет", — говорится в сообщении.

В Сети появились видео полета военно-транспортного самолета Ил-76МД. Как утверждают авторы, кадры сняты в Бресте. Самолет пролетел над городом на довольно низкой высоте.

Это видео прокомментировал для ТСН.ua представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он не исключает, что оно было снято на определенном расстоянии от границы – в 10-20 км. Демченко подчеркнул, что меры безопасности на северных направлениях остаются усиленными. Ситуация на границе с Беларусью контролируется.

Напомним, во вторник, 28 февраля, в двух областях, граничащих с Брестской областью, после 14:00 звучала воздушная тревога. Речь идет о Волынской и Ровенской области. Вероятно, причиной тревоги были учения по высадке десанта в Беларуси.

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