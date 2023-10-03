В Беларуси вдруг начали проверку боевой готовности армии: привлекут даже авиацию

Российские войска уже в кратчайшие сроки совершат марши "в назначенные районы", где будет проходить боевая подготовка.

В Беларуси вдруг заявили об очередном этапе проверки боевой готовности своих вооруженных сил.

Об этом сообщило Минобороны РБ.

Отмечается, что проверка носит "комплексный характер" и позволит определить готовность белорусских воинских частей и подразделений "выполнять задачи по назначению".

Пока известно, что войска РБ в кратчайшие сроки совершат марши "в назначенные районы", с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, белорусская военная и специальная техника будут проверены контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также в ходе проверки предполагается задействование авиации РБ в интересах поддержки действий Сухопутных войск.

Напомним, мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" предупредил, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится по меньшей мере, еще на три месяца — до 31 декабря 2023-го.

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