В Беларуси вдруг начали проверку боевой готовности армии: привлекут даже авиацию

Российские войска уже в кратчайшие сроки совершат марши "в назначенные районы", где будет проходить боевая подготовка.
В Беларуси вдруг заявили об очередном этапе проверки боевой готовности своих вооруженных сил.
Об этом сообщило Минобороны РБ.
Отмечается, что проверка носит "комплексный характер" и позволит определить готовность белорусских воинских частей и подразделений "выполнять задачи по назначению".
Пока известно, что войска РБ в кратчайшие сроки совершат марши "в назначенные районы", с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, белорусская военная и специальная техника будут проверены контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.
В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также в ходе проверки предполагается задействование авиации РБ в интересах поддержки действий Сухопутных войск.
Напомним, мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" предупредил, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится по меньшей мере, еще на три месяца — до 31 декабря 2023-го.
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