В Беларуси внезапно проверяют боеготовность армии: что происходит

Лукашенко / © Associated Press

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В Беларуси по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко приступили к очередной проверке боеготовности Вооруженных сил. Одна из артиллерийских бригад центрального подчинения привела в полную боевую готовность.

Об этом сообщил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, сообщили в Минобороны .

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По его словам, бригаду должны доукомплектовать в штаты военного времени и провести мобилизационные мероприятия. После этого военные покинут пункт постоянной дислокации и будут выполнять учебно-боевые задания.

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«Сегодня – первый элемент проверки второго полугодия. Это абсолютно плановая обучающая подготовка для войск», — заявил Вольфович.

В ходе проверки планируется использовать силы, которые будут имитировать условного противника. В частности, речь идет о применении беспилотников и действиях диверсионно-разведывательных групп.

Отдельное внимание, по словам Вольфовича, будет уделено современным способам огневого поражения и управления войсками с учетом опыта войн, в частности в Украине и Иране.

Он также заявил, что в ходе предварительной масштабной проверки были обнаружены недостатки, после чего военное руководство внесло изменения в систему подготовки армии.

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«Цель мер — проверить, устранены ли недостатки, обнаруженные во время предварительной проверки, а также готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях», — сказал Вольфович.

По его словам, проверка не ограничится вооруженными силами. В Белоруссии также планируют проверить формирование других силовых ведомств.

Вольфович подчеркнул, что нынешние мероприятия якобы плановые и не должны свидетельствовать о подготовке к каким-то чрезвычайным действиям. В то же время, конкретные задачи, которые после выхода с места дислокации будет выполнять артиллерийская бригада, белорусские власти пока не раскрывают.

Ранее Лукашенко заявил, что якобы приказал открыть пункты пропуска на границе с Украиной, чтобы украинцы могли приезжать в Беларусь собирать грибы, ягоды и другие дикорастущие плоды. Он назвал украинцев «беднягами» и заявил: «К нам пусть приходят все, мы для этого открыты». В то же время, белорусский диктатор отрицал причастность своей страны к российской агрессии, хотя именно территория Беларуси была использована российскими войсками для наступления на Киев в 2022 году.

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