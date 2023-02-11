В Беларуси вражеская авиация начала имитировать взлеты МиГ-31К: какова их цель

Российская и белорусская авиация в РБ начали имитировать взлеты истребителей МиГ-31К, являющихся потенциальными носителями высокоточных ракет "Кинжал", во время взлетов самолетов других типов.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", отслеживающая военную активность.

"Вчера, во второй половине дня, мы сообщили о двух групповых вылетах авиации ВКС РФ с аэродрома Мачулищи в 13 и 16 часов. Эти вылеты имели ряд странностей, на которые мы впоследствии обратили внимание (очевиднее — они не вернулись в Мачулищи). Можно было подумать, что МИГи улетели в РФ или упали в болото, но ситуация другая", — отмечали наблюдатели.

Они подтверждают, что вылеты авиации действительно были, но не МиГов. В частности, истребители, вылетевшие из Барановичей, на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. Самолеты Су имитировали взлет МиГ-31К.

"Вчера (10 февраля — ред.) утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома Мачулищи и звук взлета был очень похож на взлеты МиГ-31К и А-50. Мы считаем, что вчера в Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты, и, вероятно, цель была симитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа "Су", — добавляют в группе.

Напомним, ранее сообщалось, почему белорусская армия не воюет против Украины. Советник Тихановской рассказал о планах Путина и Лукашенко.

Боевые бобры: в защиту белорусской границы стали и животные

Читайте также: