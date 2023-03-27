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В Беларуси вспыхнул сильный пожар в районе Минского автомобильного завода: видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1329
Время на прочтение
1 мин
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В Беларуси вспыхнул сильный пожар в районе Минского автомобильного завода: видео

Причины возгорания неизвестны.

В столице Беларуси Минске в понедельник, 27 марта, вспыхнул масштабный пожар возле автомобильного завода (МАЗ).

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах.

Возгорание на Минском автомобильном заводе произошло вечером. По данным пользователей социальных сетей, перед пожаром было слышно несколько звуков, похожих на взрывы. Также на видео, которые распространяют в Сети, видно, как к небу поднимается черный дым.

Пока официальной информации о возгорании на территории Минского автомобильного завода нет.

О причинах пожара тоже не сообщается.

Напомним, в российском Омске вспыхнул большой склад с пластиком.

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Дата публикации
Просмотры
1329
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