В Беларуси выступили с официальным заявлением из-за мятежа "вагнеровцев" в РФ

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало обращение Совета безопасности страны на фоне мятежа в России частной военной компанией "Вагнер".

Об этом сообщает белорусское государственное агентство "БЕЛТА".

Белорусская сторона заявила о поддержке России в войне против Украины.

"Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющей цели и задачи СВО (войны — ред.)... Белорусы и россияне — братские народы, наши государства связаны политическим союзом. И мы не можем оставаться в стороне происходящих событий на юге России. Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе - подарок коллективному Западу… Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей", — говорится в обращении самопровозглашенной власти Беларуси.

Напомним, диктатор Путин пожаловался Лукашенко на военный мятеж Пригожина в РФ.

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