В Беларуси задержали директора магазина, который не продал военным РФ запчасти и назвал их оккупантами

В беларуском городе Барановичи директор магазина автозапчастей отказался продавать товар российским военным. За это его задержали.

Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на Телеграмм-канал, близкий к силовикам.

"По версии провластных источников, мужчина сказал своему сотруднику не продавать запчасти российским военным, назвав их оккупантами", — говорится в сообщении.

За это предпринимателя задержали, после чего его обвинили в участии "в попытках захвата власти в 2020 году" и перечислении средств на поддержку Вооруженных сил Украины.

Против мужчины прокуратура возбудила уголовное дело.

Угроза наступления Беларуси на Украину

По данным Генштаба, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает оказывать поддержку РФ в войне против Украины. В частности, территория республики стала плацдармом для запуска по Украине ракет. В октябре Лукашенко и Путин решили совместно развернуть войска. В ночь на 15 октября из РФ прибыл эшелон военных для совместной региональной группировки войск.

Украинская армия обратилась к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы Лукашенко. ВСУ подчеркнули, что в случае открытого вступления ВС РБ в войну, они ответят на этот шаг. Украинские военные заверили, что Украина никогда не угрожала и сегодня не угрожает Беларуси.

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