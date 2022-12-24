В Беларуси задержали пенсионерку за надписи "Нет войне" на транспортной остановке

В белорусском Бресте силовики задержали 68-летнюю пенсионерку за надписи маркером "Нет войне" и "Жыве Беларусь".

Об этом сообщает провластный телеграмм-канал "Обратная сторона".

Надписи женщина сделала маркером на рекламных баннерах на остановке общественного транспорта "Ковалево" по улице Волгоградской.

Авторы канала пишут, что в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье об осквернении сооружений и порче имущества.

Фото: телеграмм-канал «Обратная сторона»

Напомним, в Беларуси местный житель показал средний палец в сторону колонны российской военной техники. Его арестовали на 15 суток. Объяснял он это тем, что оккупанты нападают на Украину с территории РБ.

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