В Беларуси задержали священника, который молился за украинских защитников

В Беларуси силовики задержали священника одного из храмов Минска за то, что тот читал молитву за защитников Украины.

Как сообщает сайт правозащитной организации "Вясна", священника Дионисия Коросталева задержало белорусское Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией за молитву за защитников Украины.

Тем временем провластные белорусские Telegram-каналы сообщают о задержании священника, который "молился о воинах и защитниках Украины" в минском храме иконы Божией Матери.

Белорусские силовики заявили, что священник якобы "имеет националистические татуировки", "распространяет символику БЧБ и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником (PICAPS MachoBY)".

Напомним, в Беларуси мужчины призывного возраста вызывают к военкоматам "для уточнения учетных данных".

Белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка считает, что диктаторы Лукашенко и Путин не готовы бросать белорусских военных на войну в Украине, ведь боятся протестов. Впрочем, угроза наступления оккупантов со стороны Беларуси все же существует.

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