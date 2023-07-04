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В Беларуси задержали украинку: ее обвинили в "разжигании войны между Россией и Украиной"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
719
Время на прочтение
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В Беларуси задержали украинку: ее обвинили в "разжигании войны между Россией и Украиной"

В Беларуси задержали украинку. Иллюстративное изображение / Фото: Associated Press

Украинку хотят депортировать.

В Беларуси силовики Лукашенко задержали гражданку Украины из-за ее проукраинской позиции. Женщину обвинили в "разжигании войны между Россией и Украиной".

Об этом пишет издание "Настоящее время".

По данным журналистов, украинка приехала в Беларусь 22 февраля 2022 года. На своей странице в соцсетях она публиковала информацию о массовых убийствах украинцев в Буче, зверствах окупантов и репостила информацию о поддержке ВСУ.

За это ее обвинили в "разжигании вражды между Россией и Украиной" и "распространение фейков". Силовики Лукашенко задержали гражданку Украины и заставили извиняться за свою позицию.

Девушке грозит "наказание" и депортация из Беларуси.

Напомним, украинские пограничники обратились к жителям Беларуси, записав белорусский призыв свергнуть диктаторское иго самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, не идти на уступки России и выступить против войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
719
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