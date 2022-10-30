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В Беларуси задержан мужчина, который был против войны с Украиной: его заставили извиняться за позицию

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В Беларуси задержан мужчина, который был против войны с Украиной: его заставили извиняться за позицию

Фото: Associated Press

В Беларуси могут задержать человека даже из-за одежды в цветах украинского флага.

В Беларуси задержан 49-летний мужчина, который был против войны с Украиной. Мужчину заставили на камеру извиняться из-за его позиции.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, 49-летний житель города Могилев ставил ругательства под антивоенными постами в российской соцсети "Одноклассники".

Белорусские силовики его выследили и задержали. Мужчина был вынужден извиняться из-за антивоенной позиции в "сложное время".

Активисты подчеркивают, что в Беларуси издеваются над людьми, которые имеют проукраинскую позицию: их избивают, унижают и судят даже за носков с украинской или белорусской символикой.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля с территории Беларуси началось российское наступление на Киев. Также с территории этого государства Украину регулярно обстреливают российские ракеты. Самопровозглашенный президент Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что в случае потери временно оккупированного Херсона Россия может совершить попытку прорыва со стороны Беларуси.

Также по разным сообщениям известно, что Беларусь поставляет боеприпасы российской оккупационной армии. Известно, что Лукашенко передал РФ 65 тысяч тонн боеприпасов.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
301
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