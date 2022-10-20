В Беларуси зафиксировали активное перемещение ЗРК С-300 и ротацию на границах

В последнюю неделю происходит ротация белорусских войск вдоль всей границы с Украиной.
В Беларуси 20 октября зафиксировали перемещение зенитных ракетных комплексов С-300 вооруженных сил страны.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Так, 20 октября в период с 10:00 до 15:45 на трассе Р23 Минск-Шищицы (Слуцкий район, Минская область) двигалась колонна в составе:
- автобуса МАЗ-256,
- семи тентовых МАЗов (с прицепами "Кунг"),
- низковысотного определителя (НПО) 76Н6,
- командного пункта 5Н63С,
- пусковой ЗРК С-300 (без контейнеров),
- четырех ЗРК С-300 (с контейнерами).
"В последнюю неделю происходит ротация ВС РБ вдоль всей границы с Украиной. Это перемещение может быть связано с ротацией войск", – отмечается в сообщении.
Военная ситуация в Беларуси
На авиабазу "Зябровка" у границы с Украиной за последние два месяца была опрокинута дополнительная военная техника, зафиксированная на спутниковых снимках Planet Labs. Речь идет о грузовиках и ЗРК С-300, С-400.
С середины октября в Беларусь активно прибивают российские войска, ведь диктаторы обоих государств договорились о развертывании региональной группы войск в пределах Союзного государства. Первый прибывший эшелон был переброшен в РБ для подготовки материальной базы для совместной группировки с Россией, сообщил военный эксперт Олег Жданов.
В Беларуси также проводится скрытая мобилизация. Однако, по данным украинской разведки, белорусские власти понимают, что в случае официального объявления частичной мобилизации в стране ситуация усложнится и это может привести к социальному взрыву.
Генштаб ВСУ сообщил 20 октября о росте угрозы наступления россиян на Украину со стороны Беларуси, однако речь идет об атаке не на Киев. Направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.
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