В Беларуси зафиксировали активное перемещение ЗРК С-300 и ротацию на границах

В Беларуси 20 октября зафиксировали перемещение зенитных ракетных комплексов С-300 вооруженных сил страны.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Так, 20 октября в период с 10:00 до 15:45 на трассе Р23 Минск-Шищицы (Слуцкий район, Минская область) двигалась колонна в составе:

автобуса МАЗ-256,

семи тентовых МАЗов (с прицепами "Кунг"),

низковысотного определителя (НПО) 76Н6,

командного пункта 5Н63С,

пусковой ЗРК С-300 (без контейнеров),

четырех ЗРК С-300 (с контейнерами).

"В последнюю неделю происходит ротация ВС РБ вдоль всей границы с Украиной. Это перемещение может быть связано с ротацией войск", – отмечается в сообщении.

Военная ситуация в Беларуси

На авиабазу "Зябровка" у границы с Украиной за последние два месяца была опрокинута дополнительная военная техника, зафиксированная на спутниковых снимках Planet Labs. Речь идет о грузовиках и ЗРК С-300, С-400.

С середины октября в Беларусь активно прибивают российские войска, ведь диктаторы обоих государств договорились о развертывании региональной группы войск в пределах Союзного государства. Первый прибывший эшелон был переброшен в РБ для подготовки материальной базы для совместной группировки с Россией, сообщил военный эксперт Олег Жданов.

В Беларуси также проводится скрытая мобилизация. Однако, по данным украинской разведки, белорусские власти понимают, что в случае официального объявления частичной мобилизации в стране ситуация усложнится и это может привести к социальному взрыву.

Генштаб ВСУ сообщил 20 октября о росте угрозы наступления россиян на Украину со стороны Беларуси, однако речь идет об атаке не на Киев. Направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

Какая угроза из Беларуси Александр Коваленко

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