В Беларуси заметили большую военную колонну "вагнеровцев": в каком направлении она двигается

Военная колонна передвигалась в Беларусь в ночь на 15 июля, утром "вагнеровцы" были в РБ.

Утром субботы, 15 июля, в Беларусь прибыла большая колонна ППК "Вагнер". Она состояла из военной техники и личного состава. Скорее всего, они разместились на территории палаточного лагеря в с. Цель, которая находится под Осиповичами.

Об этом сообщает белорусская мониторинговая группа "Бералуски Гаюн".

"Сегодня утром, 15 июля, замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР/ЛНР. Совокупность факторов отмечает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Далее они прошли" через Рогачев в сторону Бобруйска и затем — на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" движется в палаточный лагерь в селе Цель", — говорится в сообщении.

По данным паблика, в колонне было минимум 60 автомобилей, среди которых — пикапы, большие фуры, "буханки" и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ Беларуси.

Где находятся наемники ЧВК "Вагнер"

Напомним, белорусские пропагнадисты поевались, что ЧВК "Вагнер" перебросили в их страну. Террористы начали тренировать местную территориальную оборону. Занятия проводят под Осиповичами, что примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

Добавим, что ранее писали, что в Беларуси под Осиповичами, с. Цель на территории бывшей воинской части начата работа по оборудованию большого военного лагеря. Там построили нары и туалеты, положили новый асфальт, провели ЛЭП, соорудили двухуровневые нар из дерева, провели генеральную уборку территории устанавливающей палатки. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные 25-26 июня.

В пятницу, 14 июля, в Пентагоне подтвердили, что "вагнеровцы" больше не воюют в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

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