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В Беларуси заметили движение военной техники в сторону границ с Украиной и Литвой

В Беларуси заметили движение военной техники в сторону границ с Украиной и Литвой

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В Беларуси заметили движение военной техники в сторону границ с Украиной и Литвой

Фото: Belarusian Hajun project/Twitter

Сегодня утром, 4 мая, Беларусь отправила военную технику в сторону границ с Украиной и Литвой.

Белорусская военная техника отправилась утром из Минска и Бреста.

Об этом сообщило издание Belarusian Hajun project в Twitter.

К слову, военная техника двинулась в 08:30 из Бреста в Мокраны, что на границе с Украиной. В состав колонны входило около 25-30 единиц техники. Среди прочего были ракетные установки 5П85 и РЛС подсветки цели 5Н63 с центром боевого управления.

А в сторону границы с Литвой военная техника Беларуси двинулась из Минска в 06:00. Колонна состояла из 30 единиц военной техники. В частности, зафиксированы бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К.

Напомним, ранее в вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка готовности сил реагирования: в частности, один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

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