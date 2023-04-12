В Беларуси заметили эшелон с военной техникой, снятой с хранения

Наиболее вероятно, что снятую с хранения технику передают россиянам.

В белорусском Гомеле 11 апреля был замечен эшелон с военной техникой – не менее 10 автомобилей ГАЗ-66. Колеса автомобилей были окрашены в белый цвет – это значит, что техника была снята с длительного хранения, чтобы, вероятно, передать ее армии РФ.

Об этом сообщает MotolkoHelp.

В Гомеле расположена 1868-я артиллерийская база вооружения (в/ч 63604), которая занимается ремонтом, хранением, обслуживанием и выдачей в армию ракетно-артиллерийского вооружения. Среди находящейся на хранении этой базы техники есть и автомобили ГАЗ-66, которые заметили в составе эшелона.

Автомобили ГАЗ-66 используются для перевозки 82 мм минометов 2Б9 "Василёк" и 120-мм минометов 2Б11.

Минометы 2Б9 "Васильок" не используют вооруженные силы Беларуси, их используют российские военные из состава так называемой региональной группировки войск, находящейся в Беларуси.

Передача автомобилей ГАЗ-66 хранения в эксплуатацию ВС РБ выглядит маловероятной, поскольку для транспортировки стоящего на вооружении Беларуси миномета 2Б11 используется автомобиль МЗКТ-500200, пишет издание.

Наиболее вероятно, что снятую с хранения технику передают россиянам, однако наблюдатели предполагают вариант транспортировки машин для других целей, не связанных с армией (например, для утилизации или продажи).

Напомним, в опубликованных тайных документах США предполагается, что к атаке на самолет А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси могли быть причастны агенты СБУ, проигнорировавшие приказ спецслужбы.

26 февраля на белорусском аэродроме "Мачулищи" прогремели два взрыва, в результате которых был поврежден российский самолет А-50. В результате судно отправилось на ремонт в РФ, где находится до сих пор. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что атаку спланировали якобы СБУ и ЦРУ, завербовав в 2014 году российского айтишника. Однако в МИД Украины отвергли причастность государства.

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