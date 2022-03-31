В Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, двигавшейся от Чернобыльской зоны вглубь страны

В Беларуси заметили около 100 единиц российской техники, двигавшейся от Чернобыльской зоны вглубь страны

Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных Сил России с отметкой «V».

Белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter сообщил, что в колонне российской техники, двигавшейся от Чернобыльской зоны вглубь Беларуси, были реактивная система залпового огня «Град», грузовика «КамАЗ» и «Урал», а также МТ-ЛБ .

"Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с отметкой "V"", – написал журналист.

14:10

column of 100 vehicles of Russian Armed Forces with “V” marks moving from the side of Chernobyl zone towards Brahin along the R-35 highway.

Колоны включают Град многолетнего велосипеда, KamAZ и Уральские дорожки, и MT-LB. pic.twitter.com/tEdHCLpwfI — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 31 марта 2022

По его словам, в колонне – реактивная система залпового огня "Град", грузовика "КамАЗ" и "Урал", а также МТ-ЛБ (БТР).

Украина никогда не была и не будет враждебна белорусскому народу, отметили в разведке.

Военная разведка Украины обратилась к военнослужащим вооруженных сил Беларуси с призывом отказаться от участия в агрессии России против государства. В противном случае разведка опубликует персональные данные белорусских военных и их родственников.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины 31 марта.

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